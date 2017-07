Mesajul surpriza al lui Tamas pentru Reghecampf, dupa plecarea de la Steaua. De ce a pierdut titlul

Tamas a plecat in aceasta vara de la Steaua.

Steaua a pierdut in ultimele 2 etape titlul de campioana anul trecut. Echipa lui Reghecampf a fost intrecuta de Viitorul dupa infrangerea suferita in meciul cu Dinamo. Stelistii au putut sa revina pe primul loc insa egalul cu Viitorul, dupa un meci cu 10 ocazii uriase pentru stelisti, i-au tinut pe pozitia a doua.

Steaua si Viitorul au terminat la egalitate de puncte, 44 la 44, insa echipa lui Hagi a fost declarata campioana, mai intai de FRF si apoi de TAS.

Gabi Tamas dezvaluie ca unul dintre motivele esecului este atitudinea prea blanda a lui Reghecampf, desi echipa era in criza. Fostul fundas al Stelei spune ca vina este insa exclusiv a jucatorilor.

”Laurentiu Reghecampf nu a fost doar un antrenor pentru noi, a fost un frate mai mare! ii reprosez ca era prea calm in multe momente cand trebuia sa fie mai agresiv! Dupa unele rezultate negative, el incerca sa linisteasca jucatorii, sa ne faca sa ne gandim la meciul urmator, chiar daca erau multi nervi, multa tensiune!

Dar titlul, din cauza noastra, a jucatorilor s-a pierdut! Am jucat toti din lot, toti am primit sanse, cine poate sa fie de vina?! Noi am jucat, noi suntem principalii vinovati. Cum as putea sa le reprosez antrenorului, staff-ului sau celor din conducere ceva?”, a spus Tamas in Gazeta.