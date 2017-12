Manea a mers la Castelul Peles de Craciun pentru a afla despre Regelui Mihai: "M-a impresionat povestea lui"

A invatat fotbal de la Hagi si vrea sa ia titlul cu Petrescu. Manea e cel mai tanar jucator care a imbracat tricoul nationalei si vrea sa ajunga la Barcelona.

Cristi Manea face Craciunul la Sinaia si a mers la Peles sa-i aduca un omagiu regelui Mihai.

"M-a impresionat povestea de viata a regelui Mihai si imi pare foarte rau pentru ca oamenii vorbesc de personaje importante din tara asta atunci cand devin nefiinta", spune Manea.

In 2014, Piturca l-a bagat pe Manea in nationala la doar 16 ani.

"Sincer sa va zic, nu realizam, eram furat de peisaj. Tricoul il am in rama si acum, am scris data de cand am jucat si este in rama, e neatins", mai spune jucatorul.

Cand n-are meciuri, Manea joaca fotbal pe calculator.

Mi-ar placea foarte mult sa merg pe Nou Camp si sa vad un El Clasico sau de ce nu, sa joc eu contra Barcelonei sau sa joc eu la Barcelona", mai spune jucatorul pentru ProTV.