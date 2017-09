"Mai rar asa cadou!" Miriuta a semnat cu Dinamo in ziua in care a implinit 49 de ani! Prima reactie

Vasile Miriuta a semnat azi cu Dinamo.

Miriuta a jucat la Dinamo pentru un sezon, dar s-a declarat tot timpul fan pe viata al "cainilor". Antrenorul a primit cel mai frumos cadou in ziua in care a implinit 49 de ani. A devenit oficial antrenorul lui Dinamo, in locul lui Cosmin Contra, cel care a plecat la nationala.

"Cel mai frumos cadou posibil in ultimii ani. Mai rar asa cadou", a spus Miriuta in Stefan cel Mare. Antrenorul a urmarit antrenamentul, dar nu s-a implicat. De joi va prelua echipa, dupa meciul cu echipa pe care a lasat-o, Chiajna.

Adrian Mutu a tinut un discurs in fata jucatorilor la antrenamentul de azi.