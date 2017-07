"Mai avem nevoie de un fundas!" Dica trage semnalul de alarma inainte de startul campionatului

Antrenorul Stelei, Nicolae Dica, a spus dupa partida pierduta cu belgienii de la Oostende ca este multumit de evolutia echipei in perioada de pregatire de vara.

"Intradevar, sunt multumit de baieti cum s-au antrenat. Pacat ca in acest ultim joc am fost 60 de minute in 10 oameni, n-am inteles de ce s-a dat rosu dar nu mai conteaza. Important este ca baietii au avut atitudine la fiecare joc chiar daca au fost partide amicale. Eu sunt foarte multumit de cum s-au antrenat in acest 2 cantonamente.



Chiar daca am jucat in 10 oameni ne-am creat 3-4 ocazii de a marca, pacat ca nu au reusit sa fructifica niciuna dintre ele. De asta spun ca sunt multumit de atitudinea baietilor. Ma asteptam ca la ultimul meci din cantonament sa fie o stare usor de nervozitate dar ei au fost concentrati, s-au daruit. Singurul lucru negativ este accidentarea lui Enache, sper sa nu fie ceva foarte grav.



Eu nu vorbesc de un singur jucator ca a fost cel mai bun, vorbesc in general de echipa si cand sunt lucruri pozitive, si cand sunt lucruri negative. Budi s-a integrat foarte bine la echipa, ati vazut ca a avut evolutii bune" a spus Nicolae Dica in conferinta de presa de dupa partida pierduta cu Oostende.

Dica a recunoscut ca mai echipa mai are nevoie de intariri in aparare: "Ne mai dorim un fundas central pentru ca nu putem sa ramanem in doar 2 fundasi centrali. Sunt singurii nostri jucatori pe aceasta pozitie si campionatul este lung, vor fi meciuri de Champions League, Cupa Romaniei, vom avea foarte multe meciuri. Din punctul meu de vedere ei au jucat foarte bine, se inteleg foarte bine si acesta este un lucru pozitiv pentru echipa. Larie a venit cu un suflu nou si eu sunt multumit" a mai spus Dica.