"M-am simtit ca in Romania!" Stelistii, impresionati de atmosfera din Olanda! PROMISIUNEA facuta suporterilor

Steaua a fost sustinuta de 2000 de fani la meciul cu Oleksandria din Olanda.

Steaua are in continuare parte de sustinere masiva, chiar daca si-a schimbat numele, iar in campionat a avut mai multe partide in care parea parasita de suporteri. Au venit oameni din Belgia, Olanda si Germania sa vada noua echipa a lui Dica.

Balasa e impresionat de atmosfera si spera ca suporterii sa vina la meciuri si in partidele din campionat si Europa.

"A fost un meci destul de greu, dar important este ca ne-am facut antrenamentul si ca n-am pierdut. Ne bucura foarte mut si faptul ca au venit foarte multi spectatori si ca ne-au facut sa ne simtim bine. Eu sper sa vina, cel putin in numar la fel de mare, si la celelalte amicale, dar si in tara la toate meciurile noastre.

M-am simtit ca in Romania, in acest meci”, a spus Balasa, dupa meci.

"Cred ca am reusit, in mare masura, sa punem in practica tot ce am exersat la antrenamente. Cat despre achizitii, Budescu, Teixeira si Junior Morais sunt toti fotbalisti de valoare, care deja s-au acomodat foarte bine si care clar ne vor ajuta”, a mai spus Balasa.

"Toata lumea asteapta titlul, e limpede, dar noi muncim zi de zi cat mai bine si incercam sa ne indeplinim obiectivele. Cat despre presiune, nu cred ca e cazul sa vorbim, pentru ca la Steaua se vrea titlul in fiecare an, deci nu vad de ce acum ar fi o presiune in plus."

Balasa are misiunea dificila de a forma un cuplu puternic de fundasi centrali impreuna cu Ionut Larie, venit in aceasta vara de la CFR.

"Eu zic ca ma inteleg destul de bine cu Ionut, dar asta ramane de vazut in viitor. Nu cred ca Larie mai are nevoie de acomodare, deja s-a integrat cu noi, e foarte bine. Este un jucator cu experienta si nu cred ca are nevoie de foarte mult timp pentru a se acomoda”, a mai spus Balasa.