"M-am bucurat la golul lui Dinamo ca si cum ar fi dat Steaua!" Becali nu ii vrea, insa, pe "caini" in Play Off si e sigur: "Craiova e o rivala, Dinamo nu mai este"

Gigi Becali s-a bucurat pentru egalul rivalelor Dinamo si Craiova. El spune ca, desi a celebrat golul din minutul 85 al "cainilor", nu ii vrea pe dinamovisti in Play Off.

Becali s-a bucurat pentru golul marcat de Daniel Popa aseara, care i-a adus un punct lui Dinamo din derby-ul disputat impotriva Craiovei. El spune ca oltenii au pierdut puncte pretioase in lupta la titlu. Pe de alta parte, patronul stelist nu ii vrea pe rivalii dinamovisti in Play Off.

"M-am bucurat la golul lui Dinamo ca si cum ar fi dat Steaua gol. Am avut apoi emotii la toate fazele, ca ma interesa sa fie egal.

Nu era chiar rau nici daca batea Craiova, dar egalul e mai bun.

Craiova e o rivala pentru Steaua la titlu, Dinamo nu mai este.

Ei s-au calificat anul trecut in Play Off si au pus probleme, dar acum e distanta prea mare.



Chiar daca m-am bucurat ca a egalat Dinamo aseara, eu nu ii vreau in Play Off. O fi mai frumos cu Dinamo in Play Off, dar eu nu-i vreau", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport, la PRO X.