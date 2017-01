LPF a publicat noul clasament, dupa ce mai multe echipe au primit depunctari! Timisoara nu mai e ultima

Pe site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal au fost facute modificarile in clasament, dupa ce trei echipe au primit depunctari din cauza neregulilor financiare.

LPF a publicat clasmentul actualizat, dupa ce Gaz Metan, Pandurii si ASA Targu Mures au fost depunctate din cauza neregulilor financiare.

Gaz Metan ramane pe 4, dar ajunge la doar 5 puncte de granita dintre playoff si playout, Pandurii se apropie fara sa vrea de locul de baraj, iar ASA Targu Mures este noua codasa a Ligii I, dupa ce a ajuns de la 9 la 6 puncte.

Iata clasamentul actualizat de pe lpf.ro:

"Depunctarile se injumatatesc in playoff!"

Marius Mitran, directorul de comunicare al LPF, a explicat faptul ca depunctarile se vor injumatati la finalul sezonului regulat, la pachet cu punctele acumulate pe teren.

LPF nu a avut pana acum o solutie oficiala in ceea ce priveste modul in care se vor aplica depunctarile in a doua parte a sezonului, dar oficialul Ligii spune ca aceasta este varianta optima, in spiritul noului sistem dupa care se joaca Liga I.

"Depunctarile vor fi injumatatite in playoff/playout. Daca tot am manifestat intentia, prin noul sistem, ca distantele sa se micsoreze in playoff si playout, e normal ca aceste distante sa ramana mai mici intre echipe prin aceasta impartire.", a spus Mitran la Sport.ro.