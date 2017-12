Lovitura uriasa pentru 'Printul' Cristea! Ce i s-a intamplat dupa ce a renuntat la fotbal

Adrian Cristea spera sa reuseasca in afaceri dupa ce a hotarat sa se retraga din fotbal in urma unor accidentari repetate.

Planurile nu s-au potrivit insa cu realitatea. Fostul mijlocas are probleme financiare si cauta o solutie pentru a se retresa. Cristea, fost mijlocas la Dinamo, Steaua sau Standard Liege, a incercat sa-si lanseze propria linie de moda. Spynews scrie ca Adrian Cristea a fost nevoit sa-i cedeze partenerului sau de afaceri aciunile pe care le avea in firma tocmai din cauza crizei de lichiditati prin care trece. Cristea a primit sprijin financiar din partea Denisei Nechifor, femeia alaturi de care are un copil, mai anunta sursa citata.