Liber la doping, ep. 3 | Cum se bat FRF si LPF cap in cap: "Pretul controalelor e exorbitant" vs. "Este cel mai mic din Europa"

LPF: "Pretul controalelor anti-doping este exorbitant!" / FRF: "Este cel mai mic din Europa!"

Articol de Gabriel Chirea

LPF a justificat faptul ca nu a cerut niciun control anti-doping in anul 2016 pentru echipele din Liga 1, deoarece pretul acestora este "exorbitant". De partea cealalta, FRF spune ca testarea are un pret mai accesibil decat in majoritatea tarilor europene, dar a cerut doar 28 de controale anul trecut. Desi in cadrul Federatiei exista si o Comisie Anti-Doping, ea nu a solicitat niciun control pentru meciurile din Cupa Romaniei, dar nici pentru cele din Liga a-2-a, Liga 1 fotbal feminin, Liga Elitelor, ligile inferioare sau campionatele de juniori.

Medicul Mihai Meiu, membru in Comisia Medicala si in Comisia Anti-Doping ale FRF, a precizat de ce s-a cerut efectuarea a doar 28 de probe pentru echipele nationale in 2016 (16 probe la seniori masculin, 6 probe la seniori feminin si 6 probe la U21 masculin), dar niciuna la celelalte competitii organizate de acest for. „In 2016 prioritatile au fost Echipa Nationala care participa la EURO 2016, Under 21 care participa in calificarile pentru Campionatul European 2017 si Nationala Feminina care era foarte aproape de calificarea la Campionatul European 2017. Comisia Anti-Doping a hotarat pentru anul trecut sa testeze loturile implicate in campaniile internationale importante. Ne propunem ca pentru viitor, in functie de resursele financiare disponibile, sa putem efectua testari si la acest nivel (Liga a 2-a, Liga a 3-a si Liga Elitelor). Obiectivul propus pentru 2016 in functie de resursele financiare a fost realizat”, a raspuns acesta intrebarilor Sport.ro in numele Comisiei Anti-Doping.

Dupa ce Justin Stefan, secretarul general al LPF, a declarat ca preturile cerute de Agentia Nationala Anti-Doping (ANAD) pentru controalele impotriva substantelor interzise sunt prohibitive pentru cluburile de Liga 1 si pentru organizatia pe care o conduce, reprezentantii FRF recunosc ca nu costurile sunt cele care i-au impiedicat sa ceara un numar mai mare de probe. „ANAD este o institutie publica, iar pretul testarilor este reglementat prin Ordinul 49/2015, nu prin negociere. Nu putem comenta in numele LPF sau al cluburilor referitor la costul testarilor, dar putem spune ca acest cost este printre cele mai mici dintre toate tarile europene care au laborator anti-doping acreditat. Lupta anti-doping consta in prevenirea si combaterea dopajului in sport si de aceea testarile anti-doping se fac prin sondaj, la fel ca in restul lumii. Diferenta numarului de teste este influentata de forta financiara a fiecarei organizatii. Pana acum fotbalul nu a demonstrat ca este un <fotbal murdar> din punct de vedere al dopingului, de aceea FRF incearca sa previna si sa combata eventualele intentii de dopaj”, se aminteste in raspunsul primit din partea FRF.

Comisia Anti-Doping: 1 specialist in dopaj, 3 avocati si 4 medici sportivi

Pentru importanta pe care o are Comisia Anti-Doping, cea care arata directia luptei anti-doping in fotbalul din tara noastra, in cadrul FRF vorbeste si componenta sa. Daca presedinte este un specialist in dopaj din partea ANAD, in rolurile de vicepresedinti si membri se gasesc trei avocati (Ciucur, Stangaciu si Cintic) si patru medici sportivi (Timnea, Meiu, Barsan, Nica). Majoritatea se regasesc si in alte comisii federale, precum cea medicala sau cea juridica.

Componenta Comisiei Anti-Doping a FRF

1. Presedinte: Dr. Alexandru Butoi - Inspector ANAD

2. Vicepresedinte: Paul Ciucur (avocat, vicepresedinte la Comisiei Juridice a FRF)

3. Vicepresedinte: Dr. Olivia Timnea (medic primar Medicina Sportiva, membru in Comisia Medicala a FRF, medic la Concordia Chiajna)

4. Membru: Adrian Stangaciu (Manager Departament Juridic FRF si presedinte al Comisiei Juridice a FRF)

5. Membru: Dr. Mihai Meiu (Medic specialist Medicina Sportiva, medic FCSB juniori, vicepresedinte al Comisiei Medicale a FRF)

6. Membru: Dr. Cornel Barsan (medicul loturilor nationale de juniori)

7. Membru: Dr. Adrian Nica (Medic specialist Medicina Sportiva, membru al Comisiei Medicale a FRF)

8. Membru: Malina Cintic (jurist, secretar in Comisia juridica a FRF si observator de joc FRF)

9. Secretar: Silvia Boroneant (secretara Secretarului General al FR, Radu Visan)

Raspunsul Comisiei Anti-Doping a FRF vorbeste si despre principiile dupa care se ghideaza membrii sai si solutiile cautate in viitor pentru combaterea acestui flagel:

"Controlul medical al sportivilor este cel obligatoriu pentru toate competitiile, dar testarea doping este aleatorie si nu este obligatorie pentru toti sportivii, in nicio tara din lume. Nu este reglementat un numar anume de testari, legea spune ca federatiile si ligile profesioniste sunt obligate sa asigure testari din buget propriu. In ceea ce priveste politica viitoare a FRF in privinta dopajului, putem spune ca vom continua campaniile educative la loturile nationale, iar testele anti-doping vor continua la nivelul competitiilor organizate de FRF in limita bugetului. In 2015, in urma aprobarii noii componente a Comisiei Anti-Doping, s-au decis principalele actiuni educative in scopul prevenirii dopajului. Au fost alese Centrele de Excelenta proaspat infiintate (Timisoara si Tg. Mures) pentru a impartasi informatiile in randul jucatorilor ce se pregatesc pentru a ajunge in fotbalul profesionist. Astfel, acestia au fost informati despre legislatia anti-doping, pasii controlului doping, riscurile la care se supun privind sanctiunile si efectele adverse asupra sanatatii pe care le-ar avea consumul de substante interzise, drepturi si obligatii. In 2016, s-a continuat campania de informare cu centrele nou infiintate (Deva si Buzau), Echipa Nationala, cea care se pregatea pentru participarea la EURO 2016, lotul Romaniei de Under 21 si Nationala Feminina a Romaniei. Avand in vedere ca FRF nu poate cere actiuni informative in numele cluburilor, a existat o informare in cadrul Adunarii Generale din 2016 in care li s-a prezentat membrilor afiliati posibilitatea de a solicita actiuni educative, care pot fi sustinute de ANAD fara cheltuieli din partea cluburilor".

