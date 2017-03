"Leo cel Groaznic" Dezvaluiri despre comportamentul lui Grozavu. De ce nu e o surpriza ca si-a batut un jucator

Bun venit la puscarie! Nu e noul fel in care il poti saluta pe Grozavu. E felul in care ii ia in primire Grozavu pe jucatori!

Felul in care ii asteapta sa le faca felul. Uitati tot ce stiati pana acum despre sport! Ca te face mai bun, mai luptator, ca te invata sa pierzi. Cu oameni ca Grozavu, inveti ca de fotbal mai trebuie sa si fugi. Si din teren, si din tribune!

Nu e o mare surpriza ca Grozavu l-a luat la pumni pe Golofca pe banca de rezerve. Am vazut de multe ori comportamentul agresiv al lui Grozavu. Desi fotbalul e prin excelenta domeniul oamenilor tari, aseara Grozavu a incurcat sporturile. A mutat ringul pe stadion. Intr-un mod parsiv, nu maiestuos ca la epocalul Rumble in the Jungle, cand Muhammad Ali l-a facut K.O. pe invincibilul Foreman.

Ultima oara l-am vazut pe Grozavu acum doua saptamani. A facut o umbra imensa cand a intrat in sala de conferinte dupa Dinamo - Botosani. Chiar e urias. Si nu zici ca azi-maine va implini 50 de ani. Arata a barbat strong. Dar nici sa nu credeti ca fotbalistii de 25 de ani sunt niste amarati. Sunt sportivi! Dar ei nu se iau la bataie cu antrenorul pentru ca nu isi permit asta. Leo face pe Grozavu pentru ca stie ca nu are ce sa i se intample. Iar sefii fotbalului de la noi nu au pedepsit niciodata asemenea gesturi.

Cei care spun ca bataia e rupta din rai, nu au fost acolo.

