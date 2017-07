Laudele lui Contra pentru pustiul Costache, dupa ce a decis meciul cu Viitorul. Ce a spus despre ratarea din prima repriza si meciul cu Bilbao

Viitorul 0-1 Dinamo | Costache a decis partida cu un gol in minutul 81, dupa ce tot el a oferit ratarea inceputului de campionat in minutul 2. Cosmin Contra a vorbit la finalul partidei.

"A fost un meci dificil, am avut doua ocazii la inceput cu poarta goala, care ar fi schimbat complet dinamica jocului. Apoi au echilibrat si ei, au avut cateva ocazii foarte bune.

Am castigat 3 puncte imense pe terenul campioanei si sunt foarte fericit pentru ca baietii au dat tot ce au avut mai bun.



L-am incurajat pe Costache, pentru ca este un tanar care si-a castigat dreptul de a juca. Evolueaza foarte bine si sunt sigur ca ne va ajuta anul asta. Vreau sa ramana cu picioarele pe pamant si sa continue sa munceasca si sa joace bine.

Viitorul are o echipa puternica, Tucudean, Eric, Herea, Coman ne-au dat batai de cap.



Astazi am avut si putina sansa de partea noastra, dar ne-am luptat pentru puncte.

Avem patru zile la dispozitie in care ne vom pregati si vom analiza ce am facut in meciul tur. Vom incerca sa jucam cat mai bine, sper din toata inima sa le dau incredere baietilor si sa intre cu drag. Sa nu avem emotii, sa fim increzatori ca ne putem califica", a spus Cosmin Contra dupa Viitorul 0-1 Dinamo.