Jucatorul pe care Gigi Becali poate incasa o suma RECORD: "Este poate cel mai bun tanar produs al Romaniei!"

Steaua spera sa vanda pe bani multi tinerii jucatori adusi in ultimul an.

Impresarul Ana Maria Prodan a vorbit in direct la Pro X despre portarul Andrei Vlad, cel care a devenit titular in acest an dupa plecarea lui Florin Nita insa a fost criticat pentru greselile de la derby-ul cu Dinamo. Desi Steaua l-a adus de urgenta pe Cristi Balgradean, Ana Maria Prodan crede ca tot Vlad va fi titular in play-off.

"Este mult spus ca si-a pierdut locul, toate cluburile isi aduc pe aceeasi pozitie mai multi jucatori. Vlad este un portar foarte bun, poate cel mai bun produs tanar al Romaniei. Este clar ca la 18 ani cand aperi poarta Stelei este o presiune in plus. Presiune pe care o pune si patronul, pe care o pune antrenorul, pe care o pun fanii, e firesc.



Eu nu cred ca si-a pierdut vreo clipa pozitia la Steaua, cred ca este o bataie acerba pentru acest post. Balgradean vine dupa o perioada in care nu a jucat, Edi nu a jucat nici el de foarte mult timp. E clar ca unui portar tanar si de valoare pe care si vrei sa-l vinzi cu milioane, trebuie sa-i dai sanse. E clar ca nu are nimeni rabdare la Steaua, dar cand vine vorba de portari, ma uit si la antrenorii mari, nu prea schimba la 1-2 meciuri, dupa fiecare greseala" a spus Ana Maria Prodan la Ora Exacta in Sport.

Impresarul a vorbit si despre amanarea campionatului cu o saptamana din cauza vremii, considerand ca decizia a fost una precipitata.

"Eu cred ca ne grabim intotdeauna ca fata la maritat. Desigur, nici nu putem sa-i puna pe jucatori sa isi rupa picioarele. Insa acum daca ne uitam afara se putea juca. Cand Liga cu Federatia nu se inteleg, asa se intampla, incearca unul sa se evidentieze. Unul anuleaza, altul da drumul.



Ca valoare individuala, favorita la titlu e clar Steaua. Daca ne gandim la grup format, atunci favorita este CFR Cluj. Lupta se va duce intre primele 2, vine si tare din Craiova care are jucatori tineri si fabulosi, dar doar Steaua si CFR se vor lupta pentru titlu" a mai spus Ana Maria Prodan.