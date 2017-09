Jucatorul DISPARUT din echipa lui Dica a ajuns sa joace cu Inainte Modelu! Cum a pierdut Becali o multime de bani in doar 1 an

FCSB - Plzen, in Europa League, se vede joi, 14 septembrie, de la 22:00, IN DIRECT la ProTV

Desi Gigi Becali a anuntat ca va pleca de la Steaua, William De Amorim ramane jucatorul ros-albastrilor. Jucatorul de 25 de ani a fost la un pas sa plece la APOEL Nicosia in Cipru, insa mutarea a picat iar Gigi Becali nu a mai recuperat niciun ban din cei 700.000 de euro cheltuiti pentru aducerea jucatorului in vara lui 2016.

Chiar daca a ramas in lotul echipei lui Nicolae Dica, antrenorul Stelei nu se va mai baza pe De Amorim in acest sezon si l-a trimis sa joace la echipa a 2-a a clubului. In acest weekend, De Amorim a jucat in partida cu Inainte Modelu, reusind sa deschida scorul in victoria cu 3-1.

Speranta lui De Amorim de a reveni la prima echipa poate fi data de criticile aduse de Gigi Becali unor jucatori precum Florin Tanase sau Budescu dupa partida cu Viitorul, la finalul careia patronul Stelei anunta ca acestia vor mai juca doar in cupele europene!