Ivan pregateste revansa cu Dinamo si meciul cu Danemarca: "Am goluri pentru amandoua". Cum se recupereaza

Idolul oltenilor, Ivan pregateste revansa cu Dinamo in sala de forta. Vrea sa-i dea gol lui Dinamo si spune ca mai are unul si pentru Danemarca.

Clinica la care s-a recuperat Ivan arata ca un muzeu al sportului. Ivan a fost pus pe picioare de kinetoterapeut nationalei.

"Sper sa marchez si cu Dinamo, si cu Danemarca. Am goluri pentru ambele echipe", spune tanarul atacant.

Ivan nu stie daca va prinde noul stadion al Craiovei: isi doreste sa se transfere la vara. Pana atunci, vrea insa un trofeu.

"Am intrat in Play Off, de ce sa nu speram si la o cupa?!", mai spune el.