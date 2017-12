Piturca e gata sa se bata cu Steaua si sa-i ia titlul. Revenire SOC in Liga 1! Cu ce echipa negociaza si ce salariu URIAS a cerut

Victor Piturca ar fi dispus sa se intoarca in Liga 1 pentru un salariu fabulos!



Fostul selectioner a negociat in ultima luna cu patronul de la CSU Craiova, Mihai Rotaru, si i-a transmis in ce conditii ar prelua echipa! Fanatik scrie ca Piturca a cerut un salariu de jumatate de milion de euro si libertate totala in privinta transferurilor pentru a-si da acordul. Rotaru i-a respins propunerea, dar discutiile pot sa revina in actualitate in orice moment. Seful de la CSU nu e pe deplin multumit de italianul Mangia, chiar daca acesta a dus echipa pe locul 3 in Liga 1.

Ultima data, Piturca a pregatit-o pe Al Ittihad din Arabia Saudita. La Craiova, antrenorul a lucrat in doua randuri, 1994-1995 si 2010. Ultima data a plecat dupa un scandal urias cu Adrian Mititelu, patronul FCU de atunci.