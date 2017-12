"Iti place vreun jucator de la Steaua?" Raspunsul dat de Morutan si ce hotarare a luat in privinta plecarii de la Botosani

Curtat de stelisti, insa tinut strans de botosaneni, Olimpiu Morutan spune ca nu vrea de gand sa schimbe echipa pana la finalul sezonului.

Mijlocasul de 18 ani, una dintre perlele fotbalului romanesc, este bucuros de interesul altor cluburi pentru serviciile sale, dar spune ca nu vrea sa schimbe echipa in acest moment. El se felicita ca a ramas la Botosani in vara.

"Te mai gandesti uneori la asta, dar eu zic ca am facut alegerea cea mai buna. Am avut sansa sa joc la Botosani, am avut un an foarte bun cu echipa asta si vreau sa raman aici si sa terminam anul acesta. Din vara, nu se stie in ce parte o sa merg. O sa vad. O sa vad ce oferta vine la club si o sa iau o decizie", a declarat Morutan.

Intrebat daca FCSB ar reprezenta una dintre destinatiile ideale, Morutan a spus: "Ar insemna ceva important pentru cariera mea de fotbalist, dar deocamdata sunt la Botosani".

Acesta a mai fost intrebat daca exista la FCSB un fotbalist care sa-i placa in mod special.

"Nu! Dar Sunt jucatori valorosi, va dati seama, au un lot foarte bun, ati vazut si anul acesta, ca s-au calificat in Europa League", a mai spus el.