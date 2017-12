Iordanescu, ADIO ASTRA?! Edi are oferte tari si poate sa plece. Anunt de ultima ora

Astra e aproape de play-off, dar atmosfera de la echipa e departe de a fi linistita.

Edi Iordanescu are propuneri din tarile arabe si din Polonia. Ar putea pleca in aceasta iarna, anunta Gazeta Sporturilor. Iordanescu Jr. e nemultumit si politica Astrei in perioada de transferuri. Vrea mai multe intariri pentru a accepta sa continue.

"Eu n-am solicitat transferuri pe bani. Nu ne permintem, asta e realitatea. E clar ca in momentul de fata bugetul nu ne permite sa facem acest lucru, dar ne permite sa ne uitam dupa niste jucatori interesanti, cu potential. La fel putem sa ne uitam si dupa niste jucatori care au confirmat, dar care sunt accepsibili pentru noi si sa reusim intr-un final sa batem palma si sa-i integram", a spus Iordanescu pentru Telekom Sport.