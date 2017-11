Ionut Chirila: "Sigur ca as putea sa relationez cu Gigi Becali, de ce nu?" Patronul Stelei a intrat apoi IN DIRECT. Ce a spus

Ionut Chirila a identificat problemele Stelei. "Steaua a facut greseala de a cumpara si de a transfera jucatori din doua in doua luni. Echipa trebuie sa se raporteze la un lot de 20-25 de jucatori. Selectia trebuie sa o faci in baza unei filosofii de joc castigatoare", spune tehnicianul. Acesta mai spune ca nu ar ezita daca s-ar pune problema sa preia echipa.

Ionut Chirila a vorbit la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X, despre criza prin care trece Steaua, formatie care a acumulat 3 infrangeri consecutive, fara sa marcheze vreun gol. Antrenorul este de parere ca formatia ros-albastra are un lot plin de fotbalisti valorosi, dar spune ca performanta se face cu o "echipa".

"Eu am sus de mult ce se intampla la Steaua. Cand lumea de la Steaua va intelege din punct de vedere tehnic ce inseamna sa antrenezi o echipa...



Steaua a facut greseala de a cumpara si de a transfera jucatori din doua in doua luni. Echipa trebuie sa se raporteze la un lot de 20-25 de jucatori. Selectia trebuie sa o faci in baza unei filosofii de joc castigatoarea, iar aici e vorba de amprenta antrenorului, care sa ii spuna patronului ce vrea sa joace. Sa-i zica: "Vreau sa joc 4-4-2 sau sa transform sistemul intr-un 3-5-2 cu benzi, cu sperioritate numerica acolo! Sau vreau cu varf de genul Raducioiu sau Pedro".

Dar daca vezi un jucator bun la TV si il iei fara sa fie potrivit echipei tale, nu e ok.

Messi si Ronaldo valoreaza fiecare cate 100 de milioane, dar unul este pe jocul de combinatie si circulatie al Barcelonei, altul pe cel de verticalizare al lui Real Madrid. Deci nu inseamna ca daca ai cumparat 24 de jucatori de 24 de karate ai si o echipa.

Inter a cumparat Baggio, Zamorano, Zanetti, Ronaldo si nu a castigat timp de 10 ani un titlu, iar Moratti nu intelegea de ce. Acelasi lucru se intampla la Steaua.

Cand Steaua va deveni o echipa puternica, selectia nu o va mai face nici Dica, nici Meme Stoica, nici Becali. Selectia o va face echipa!

Cand nu ai o echipa si ai numai niste jucatori, si faci rezultate dintr-o executie a lui Alibec sau Budescu, intalnesti echipe bineorganizate, cum a fost Astra, care te curata. Anul trecut, Steaua nu a pierdut campionatul la meciul cu Viitorul, cand, e drept, a fost vaduvita de doua penaltyuri, ci in sezonul regulat, cand s-a incurcat cu Targu Mures, cu Voluntari si cu echipe de la locul 10 in jos", a spus Ionut Chirila.

Tehnicianul a mai spus apoi ca nu ar avea probleme in a colabora cu Gigi Becali, chiar daca patronul formatiei steliste a schimbat multi tehnicieni de-a lungul timpului.

"Sigur ca as putea sa relationez cu Gigi Becali, bineinteles, de ce nu? Altii cum au relationat cu Zamparini la Palermo, care e de 10 ori mai agresiv decat Gigi Becali? Eu spun clar: un antrenor care are o corelare perfecta intre ceea ce spune si ceea ce face, nu poate fi criticat de patron.

Sa spunem lucrurilor pe nume. De cat timp e in fotbal, si Gigi Becali a invatat multe, poate sa-si dea seama cand o echipa joaca bine si cand sufera. Problema este ca se greseste vis-a-vis de management: cand ai numit un om, ii lasi selectia in baza unei filosofii care trebuie sa fie castigatoare, pentru ca l-ai numit in baza acestei filosofii!

Cine spune ca poate schimba echipa in mai putin de 6 luni, minte cu nerusinare", a spus mai spus Ionut Chirila.

Ulterior, patronul stelist a intervenit si el telefonic, laudandu-l pe Ionut Chirila, dar spunand ca Dica nu poate fi inlocuit acum, dupa ce a calificat echipa in primavara europeana.

"Ionut Chirila e de nota 20 la nivel teoretic. Trebuie sa fie si practic. Dar sa nu discutam despre asta acum, discutam despre Steaua.

(...) Autoritatea antrenorului e atunci cand jucatorii simt ca el face fotbal si ca munca pe care el o face le ajuta lor. Ionut Chirila e om destept, stie foarte bine lucrurile astea! El in practica nu prea a facut, pentru ca nu a ramas mai mult la Chiajna. Noi trebuie sa vorbim de rezultate acum", a spus Gigi Becali.