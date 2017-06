Investitie de 60.000 de euro ca sa "joace" ca Bayern Munchen. Contra a adus ultima tehnologie la Dinamo

Dinamo se antreneaza cu ultima tehnologie.

Dinamovistii sunt in cantonament in Slovacia, chiar daca antrenorul Cosmin Contra a fost nevoit sa revina in tara din cauza unor probleme de familie. Jucatorii au ramas cu antrenorul secund, care continua programul de pregatire cu ei.

"Cainii" se antreneaza cu ultima tehnologie din fotbal, un sistem de 60.000 de euro ce monitorizeaza jucatorii prin GPS, livrand mai multi parametri dupa fiecare sedinta de pregatire.

"Doar Bayern Munchen mai are asemenea tehnologie, din Romania cel putin nu se antreneaza nimeni ca noi", a spus unul dintre dinamovisti.