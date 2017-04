Interventie in forta a jandarmilor, dupa un conflict intre stelisti si clujeni! Suporterii au fost batuti si interzisi pe stadioane! VIDEO

CFR Cluj 0-0 Steaua | Mai multi suporteri de la tribuna a II-a au fost scosi cu forta din stadion

Mai multi suporteri prezenti aseara la tribuna a II-a au fost scosi cu forta din arena, imobilizati si bruscati de jandarmi, asa cum se vede in filmuletul de mai jos, postat de stiridesport.ro.

Incidentele s-au petrecut la mijlocul reprizei a doua, dupa un conflict intre suporterii celor doua tabere.

Un grup de fani ai CFR-ului s-au dus catre zona in care se aflau mai multi stelisti, iar jandarmii au intervenit inainte ca lucrurile sa degenereze in tribuna.

Imobilizarea suporterilor recalcitranti, si indentificarea lor, a avut loc in zona scarilor de acces.

"Au fost bruscati si loviti cu bastoane! Unul dintre ei a fost lovit cu piciorul in gura de catre un jandarm in momentul in care incerca sa revina in tribuna", a spus un reprezentant al galeriei clujene pentru stiridesport.ro.

Cei 6-7 suporteri imobilizati au fost amendati si au primit interdictia de a mai intra pe stadioane timp de un an.