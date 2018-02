"Intai Play Off, apoi o sa ma gandesc la Baloane de Aur si alte lucruri". Reactia lui Ianis Hagi dupa golul cu Botosani si victoria Viitorului

Viitorul 2-1 FC Botosani | Echipa lui Hagi castiga si mai are o batalie de dat in ultima etapa, pe terenul Iasiului. Golul lui Ciobanu a confirmat, paradoxal, prezenta Astrei in Play Off.

Ianis Hagi: "E stilul nostru de joc, sa jucam cu multe combinatii, sa pasam intre linii. S-a nimerit sa fiu eu acolo, data viitoare poate fi altcineva.



Cu Ciobanu am jucat de la 11 ani, stiu ce poate si cum loveste mingea. Golul lui de astazi nu e intamplator!

Eu incerc orice fel de executie la antrenamente si asa sper ca la meciuri sa imi iasa. Daca incerci, la un moment dat vei reusi.

Vom avea un meci greu la Iasi, stim ca va fi si o vreme grea. Dar noi suntem tineri si ne luptam.

Nu ma gandesc la Baloane de Aur, ma gandesc sa intram in Play Off acum", a spus Ianis Hagi.

Andrei Ciobanu: "Ma simt extraordinar, dar mai avem un meci greu la Iasi si trebuie sa facem un meci bun. Am jucat bine in aceasta seara, ma bucur ca echipa a castigat, insa trebuie sa ne pregatim pentru urmatorul joc si sa obtinem un rezultat pozitiv in deplasare.

Facem multe antrenamente individuale si exersam executii. La gol nu am stat pe ganduri si am sutat", a spus Andrei Ciobanu.