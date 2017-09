INCREDIBIL! A ratat 4 ocazii URIASE, apoi a reusit un HAT-TRICK! Tucudean, primul NO LOOK goal din istoria Ligii 1

George Tucudean a trait la intensitate maxima primele 45 de minute ale jocului cu Poli Iasi!



Dupa ce a ratat incredibil in 4 situatii de gol, Tucudean s-a dezlantuit si a reusit un hat-trick in 27 de minute! Doua dintre golurile lui Tucudean au fost cu adevarat speciale! A doua sa reusita a venit dupa o actiune personala superba, in care a dat mingea printre picioarele unui adversar, apoi a trimis in plasa fara ca macar sa priveasca poarta! :)

Tucudean si-a incheiat jumatatea de ora de vis cu un voleu minunat, dupa o centrare de pe partea stanga. Atacantul a reusit o executie superba, din cadere, la coltul lung, fara ca portarul Kelava sa poata sa faca ceva!

Dupa reluare, Tucudean a mai inscris o data, cu un lob superb de la marginea careului.

Sursa capturi: Telekom Sport