Incotro se indreapta Astra? Fosta campioana a avut o cifra de afaceri record in anul in care a luat titlul, dar figureaza cu o datorie uriasa la buget

Campioana a Romaniei in sezonul 2015/16, Astra Giurgiu a avut parte de un ultim an zbuciumat, in care datoriile acumulate de club au inceput sa-si spuna cuvantul. Chiar si asa, formatia giurgiuveana a reusit o premiera importanta pentru istoria sa: a prins primavara europeana.

Pentru Astra, ultimul sezon a fost unul bun si pe hartie, in ceea ce priveste finantele. ProSport noteaza ca echipa patronata de Ioan Niculae a inregistrat o cifra de afaceri record, precum si un profit important. Cu toate acestea, datoriile clubului raman foarte mari.

Sursa citata scrie ca din datele depuse la Ministerul de Finante reiese ca Astra a avut o cifra de afaceri de aproximativ 58 de milioane de lei, adica 12,7 milioane euro. Cheltuielile au fost si ele de circa 10,8 milioane euro, ceea ce inseamna ca fosta campioana a avut un profit de 1,87 milioane euro.

In ciuda profitului inregistrat din castigarea titlului, participarea in cupele europene precum si vanzarile de jucatori, Astra pastreaza o datorie foarte mare.

Gruparea giurgiuveana figureaza in prezent cu o datorie de 66,898,322 lei, adica 14,6 milioane de euro, suma chiar mai mare decat cifra de afaceri din ultimul an.

Situatia financiara a Astrei in anul fiscal 2016

Venituri totale: 58.129.496 lei (26.596.396 lei in 2015)

Cheltuieli totale: 49.569.047 lei (38.253.566 lei in 2015)

Profit: 8.560.449 lei