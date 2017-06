DERBY pentru pustiul de 1 milion! Ce spune Morutan dupa ce a aflat de ofertele de la Steaua, CFR si TSKA Moscova

Becali e convins ca va reusi sa-l ia, insa concurenta e la standarde inalte: CFR Cluj si TSKA Moscova sunt si ele in cursa de urmarire a jucatorului.

Morutan crede ca cel mai bine ar fi sa ramana la Botosani pana in iarna, chiar daca ofertele vin din toate partile. Pustiul de 18 ani nu e impresionat de stirile care-l dau ca si plecat si vrea sa impresioneze in continuare.

"S-a tot vorbit despre mine, ca am oferte. Eu inca raman la Botosani, imi fac treaba cat mai bine aici si vedem pe urma. Nu se stie. Perioada de transferuri este lunga. As vrea sa mai raman la Botosani, as mai joc, sa mai prind experienta. Dupa aia o sa vad. Depinde si de oferte. Eu spun ca inca o jumatate de an sau un an voi juca aici. Nu am nicio presiune, imi fac treaba mai bine acum, de cand cu zvonurile astea. Vreau sa demonstrez ca sunt mai bun pe zi ce terce", a spus Morutan pentru Dolce.