FRF face lumina in cazul FCSB: "Are palmaresul, coeficientul ramane, o sa vedeti reactia UEFA! CSA Steaua NU POATE JUCA in Liga I!"

Razvan Burleanu a vorbit la Ora exacta in sport despre situatia Stelei, dupa schimbarea numelui in FCSB.

Razvan Burleanu spune ca proiectul CSA Steaua nu poate fi pus in practica, in forma in care a fost anuntat, pentru ca participarea in Liga I nu este legala.

Presedintele FRF a luat o pozitie clara in ceea ce priveste situatia FCSB, dupa schimbarea numelui - palmaresul e la clubul detinut de Gigi Becali, iar coeficientul UEFA ramane intact.

"FC FCSB SA este detinatoarea palmaresului Steaua, FCSB detine Cupa Campionilor Europeni si rezultatele din celelalte meciuri mari jucate."

"Ionut Lupescu nu stie legislatia din Romania, din acest motiv crede ca CSA Steaua poate juca in Liga I. Va spun eu, nu poate juca decat in Liga a II-a. Doar daca se uneste cu o institutie privata poate ajunge si in Liga I."

"Nu este nicio problema cu coeficientul UEFA pentru moment, ce-i drept UEFA va face aceasta specificare, ca FCSB este detinatoarea Cupei Campionilor, si o va ajuta.", a spus Razvan Burleanu la Sport.ro.