Inca o despartire la Steaua? Oferta neasteptata de un milion de euro pentru un titular venita din Spania!

Mitrea si Golubovic s-au despartit ieri de Steaua, Adi Popa va pleca la vara, iar acum Becali ar fi primit o noua oferta pentru un jucator din club.

Alin Tosca, dorit in vara anului trecut si in Italia, a fost ofertat din Spania.



Un milion de euro este suma pe care Betis Sevilla e dispusa sa o dea pentru fundasul stelist, urmand ca Steaua sa pastreze procente dintr-un transfer viitor, sustine Gazeta Sporturilor.



In vara, Torsca a fost dorit de Pescara, care ar fi fost dispusa sa plateasca 2.5 milioane de euro pentru el. Becali s-a opus transferului.



Steaua cauta deja cel putin un fundas central in aceasta iarna, ca sa-si intareasca linia defensiva.