IN SFARSIT S-A FACUT! :) Cum a ajuns Ivan la FC Barcelona cu o zi inaintea meciului cu Voluntari

Transferul pe care Ivan il viseaza de doi ani s-a facut in sfarsit. :) Pentru moment, doar pe Wikipedia.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg! Tremura Oltenia: Craiova vrea in Europa! Craiova - Voluntari, joi, 20:30, in direct la Sport.ro!

Pagina lui Ivan de pe enciclopedia online a fost editata astfel incat bijuteriei Craiovei sa prinda un supertransfer cu numai o zi inaintea meciului cu Voluntari din Cupa Romaniei. :)

In 2015, presa catalana anunta ca Ivan se afla pe lista de achizitii a Barcelonei, insa interesul nu s-a transformat intr-o oferta concreta. Pentru Ivan au existat in ultimul an propuneri importante, ultima de la FC Brugge, in iarna. Atacantul e in continuare monitorizat de cluburi din strainatate. Intre ele, Zenit, Genoa sau Monaco.