"In momentul asta, putem avea probleme cu oricine!" Astra se teme de adversarele din Azerbaidjan si Luxemburg in Europa League

In turul 2 preliminar Europa League, Astra va intalni castigatoarea partidei dintre Zire (Azerbaidjan) si Differdange (Luxemburg)

Edi Iordanescu, noul antrenor al Astrei, spune ca echipa este atat de slabita in acest moment incat "poate avea probleme cu oricine."

"Am datoria sa fiu sincer si sa spun ca in momentul de fata cum suntem putem avea probleme cu oricine. Cele doua echipe vor avea o dubla mansa in care vom putea sa le intelegem si mai bine nivelul, statutul, si probabil vom construi atunci si un plan. Daca noi reusim sa punem in loc anumiti jucatori pe care ii dorim cu siguranta", a spus Edi Iordanescu la DigiSport.

El a mentionat ca are in cantonamentul din Slovenia 16-17 jucatori, iar multi dintre ei sunt jucatori foarte tineri, care au nevoie de timp. Iordanescu a precizat ca meciul de luni cu Trepca, pierdut cu scorul de 2-4 dupa ce Astra a condus cu 2-0, a avut utilitatea lui, desi lucrurile nu au decurs cum trebuie.

"Au fost probleme de alta natura, inca suferim un pic in ceea ce priveste varianta finala a lotului. Sunt 16-17 jucatori in cantonament. Sunt foarte multi copii de la liga a doua, liga a treia, care au nevoie de timp. Ne-a pus putin in dificultate acest test. Sperante sunt in ceea ce priveste aducerea unor jucatori, am avut si am niste promisiuni din partea conducerii. Vorbim de intinerire, de reconstructie. Am incredere ca se poate reconstrui rapid.", a mai spus antrenorul Astrei.