"Imi doresc ca Dinamo sa nu intre in playoff!" Stelistii le declara RAZBOI marilor rivali! De la ce a pornit totul

Steliano Filip a plecat la Hajduk Split, iar la plecare a declarat ca toata suflarea dinamovista tine cu CFR in lupta pentru titlu.

Helmuth Duckadam spune ca s-a saturat de declaratiile dinamovistilor si le transmite ca le urmeaza sa ajunga in playout, la retrogradare.

Steliano Filip a facut declaratia care a umplut paharul pentru legenda Stelei. Acesta i-a urat succes CFR-ului cand a plecat la Hajduk.

"Daca pana acum am vrut sa fiu diplomat, datorita relatiei bune pe care o am cu domnul Negoita sau cu Miriuta, dupa ce am auzit si vazut declaratia lui Steliano Filip, care a spus ca-si doreste ca CFR Cluj sa ia campionatul, imi doresc ca Dinamo sa nu intre in play-off! Prea multi de la Dinamo doresc asta.

Chiar daca Steliano a plecat la Hajduk Split, el tot de la ei provine. Prea multi doresc acum ca CFR sa ia titulul. Gata! Sunt prea multe deja. Steliano nici nu a zis de Dinamo. El isi doreste CFR campioana, nu Dinamo. Nu este normala o astfel de declaratie", a declarat Duckadam la Digi.