Imagini SENZATIONALE! Fanii nu l-au mai recunoscut. Cum arata azi Sabin Ilie, fostul SUPER GOLGETER al Stelei

Steaua 96 si Generatia de Aur a Romaniei s-au intalnit intr-un super meci in sala din Chiajna! Marii jucatori din anii 90 au comemorat un an de la disparitia lui Didi Prodan.

Fanii s-au bucurat la maximum de prezenta pe teren a multora dintre idolii lor. Dan Petrescu, Lacatus, Panduru, Piturca, Adrian Ilie, Marius Baciu, Erik Lincar, Stangaciu, Gherasim, Cristi Ciocoiu, Miu, Falemi si Mircea Sandu au jucat in amintirea lui Prodan. Cea mai surprinzatoare aparitie a fost cea a lui Sabin Ilie.



Fostul atacant de la Steaua, Dinamo si Rapid, golgeter in Divizia A acum 20 de ani, a mai pus kilograme fata de perioada in care era jucator activ. Ajuns la 42 de ani, Sabin nu mai are nicio legatura cu fotbalul profesionist.