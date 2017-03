Imaginea TERIBILA postata de Morais pe net dupa meciul cu Viitorul! Cum arata piciorul lui in imaginea completa

Junior Morais a fost all in contra Viitorului!

Brazilianul a avut de suferit in urma contactelor cu adversarii. Fundasu Astrei a postat pe Instagram o imagine in care isi arata cele 5 taieturi urate provocate de adversari! 'A meritat sacrificiul', glumeste Morais cu prietenii sai pe Instagram. Astra a castigat cu 3-1 si s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei.