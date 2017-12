"Iau un jucator care o sa fie decisiv pentru Steaua!" Becali a anuntat un transfer BOMBA in iarna

Becali vrea sa faca o achizitie majora in iarna!

Morutan, Roman sau Nemec sunt tinte pentru Becali, dar niciunul nu e propritatea numarul 1. Patronul Stelei anunta ca va cumpara un jucator care va rezolva sezonul pentru echipa lui Dica. Cel mai probabil, Steaua va intra in negocieri pentru imprumutul lui Andrie Ivan de la FC Krasnodar.

"Pe Morutan daca-l iau, il las la Botosani pana in vara. Eu iau altul, un fotbalist care o sa fie decisiv pentru Steaua! O sa-l vedeti, dar nu va spun cine e. Nu e nici Roman, nici Nemec, nu spun nimic. Dar o sa vedeti ca el va fi decisiv pentru Steaua in acest sezon. E din tara Olteniei, nu-l stiti voi!", a spus Becali la Digisport.

Ivan a plecat in vara de la Craiova pentru 3 milioane de euro, dar nu s-a adaptat in Rusia si poate reveni in liga 1 inca din ianuarie.