'I-am auzit, vorbeau intre ei in CIPRIOTA!' Sumudica despre BLATUL MONDIAL cu arbitri romani DEGHIZATI

Sumudica n-are nicio emotie. Astra nu e implicata in scandalul MONSTRU cu arbitri romani deghizati.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Antrenorul campioanei i-a auzit pe arbitri vorbind intre ei, dar nu in romana. "Discutau in cipriota" - striga Sumudica despre o limba inexistenta. :)

3 arbitri activi in ligile inferioare si unul retras au aparut deghizati la mai multe meciuri ale cluburilor de Liga 1 din Antalya. Toate partidele sunt suspectate de aranjamente pentru mafia pariurilor.

"E exclus, eu nu stiu sa se fi intamplat asa ceva! I-am auzit, vorbeau intre ei in alta limba, in cipriota, sigur nu erau romani! Astra nu e bagata in mizerii, noi am si ratat penalty-urile dubioase, ati vazut asta! Nu putem fi banuiti de nimic!",a explicat Sumudica la Sport.ro.