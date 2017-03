I-a provocat Stelei un SOC URIAS, acum va fi demis? Primul antrenor dat afara dupa sezonul regulat?

Apare si prima schimbare in Liga I dupa finalul sezonului regulat?

Ilie Stan risca sa fie demis de la ASA Targu Mures, anunta DigiSport. Nu este pentru prima oara cand demiterea acestuia e adusa in prim plan.



Ultima oara s-a intamplat acum o luna, insa clubul a decis sa continue in cele din urma cu el.



Demiterea lui Ilie Stan vine dupa ce ASA a reusit sa scoata un egal cu Steaua pe National Arena in ultima etapa.