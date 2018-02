HALEP, NR.1 WTA // Wozniacki explica de ce i-a cedat locul 1 Simonei Halep: "Trebuie sa am grija"

Caroline Wozniacki nu regreta neparticiparea la Dubai.

Daneza a incheiat excelent anul trecut, iar in acest inceput de an si-a indeplinit visul: a batut-o pe Simona Halep in finala de la Australian Open si a devenit numarul 1 mondial.

Wozniacki a rezistat doar o luna insa in fruntea ierarhiei WTA deoarece a decis sa nu participe la Dubai. Ea spune ca nu este accidentata, insa se resimte in urma efortului depus in ultima perioada, astfel ca prefera o perioada de pauza.

"Acesta a fost planul meu de la inceputul anului, vreau sa ma asigur ca voi fi sanatoasa. Nu mai sunt atat de tanara incat sa pot sa joc intruna. Evident, nu sunt nici batrana, dar corpul meu nu mai face fata.

Asa ca trebuie sa am grija de corpul meu si sa ma asigur ca sunt in regula. Dupa Australian Open am avut mici probleme care ma deranjeaza, asa ca am nevoie de cateva saptamani libere pentru a-mi reveni", a spus Wozniacki la Tennis Channel, potrivit ziare.com.

Simona Halep va avea de saptamana viitoare 7.965 de puncte WTA si va trece pe primul loc, in timp ce Wozniacki va fi pe locul doi, cu 7.525 de puncte.

Halep nu va pierde puncte deoarece nu a participat anul trecut la Dubai. Wozniacki in schimb a jucat finala.

Cele doua au programat sa revina la Indian Wells, spre finalul lunii martie, insa Simona are probleme in continuare. "Nu stim daca va putea sa joace", a spus recent tatal ei, Stere Halep.