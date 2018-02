Hagi, SHOW TOTAL la conferinta de presa! Discursul "Regelui", varianta in italiana: "Fiorentina a pierdut un mare jucator! Va salut din Romania!"

Gica Hagi a facut show la conferinta de presa de la finalul meciului cu Juventus Bucuresti.

Viitorul a castigat partida cu 1-0 dupa golul lui Ianis Hagi, iar "Regele" s-a dezlantuit la adresa oficialilor de la Fiorentina pe care i-a acuzat ca nu i-au oferit prea multe sanse fiului sau.

Gica Hagi si-a sustinut discursul in limba italiana pentru a fi sigur ca Pantaleo Corvino ii intelege mesajul.

"Sustine-l pe acel baiat si nu-l lasa sa plece. Nu ai nimic de zis. Ianis nu e un jucator rau si tu stiai asta (n.red. Corvino). Nu ai decis bine pentru club. A pierdut un jucator bun, precum multi jucatori de numar 10 buni pe care Fiorentina i-a avut in istorie. Fiorentina a pierdut un mare jucator. Asa cred eu, care am jucat fotbal. Imi pare rau, dar te salut din Romania. Mergem mai departe si vedem ce se va intampla”, a fost discursul lui Hagi in limba italiana.