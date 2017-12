Hagi s-a suparat dupa ultimul meci al Viitorului pe propriul teren: "Atata valorez eu! Stadion mic si nici ala s-a umplut!"

Hagi a fost Mos Craciun inaintea derby-ului cu stelistii. Cu tot cu fanii lui Galatasaray, n-au fost nici o mie de oameni la ultimul meci al campioanei Viitorul.

Membrii fan clubului Galatasaray din Bulgaria au venit la ultimul meci al lui Hagi. Fara ei, stadionul ar fi fost gol si asta l-a suparat pe Hagi.

"Atata valorez eu! Un stadion mic si nici pe ala sa nu pot sa-l umplu. Jucam un fotbal de doi lei, nu stim sa jucam fotbal. Unii imi fac echipa, cand sa schimb, imi tipa din tribuna sa-mi arate schimbarea" spune Gica Hagi.

Hagi a fost Mos Craciun pentru juniorii de la Viitorul. In ultima etapa din 2017, Hagi ii va intalni pe stelisti la Bucuresti.

"Am aratat inca o data ca meritam sa fim campioni in acest an" a mai spus Hagi.