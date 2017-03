Hagi s-a enervat: "Suntem primii, dar lumea ne pune ba pe 6, ba pe 2". Cum a starnit zambete imediat dupa

SuperKombat - Visul American, duminica seara, de la 20:00, IN DIRECT la Sport.ro

Hagi poate pierde primul loc daca n-o bate pe Dinamo. Acasa, Viitorul n-a castigat niciodata impotriva alb-rosiilor.

La casele de pariuri, Steaua e favorita la titlu, desi Hagi e liderul Romaniei.

"Vad ca ne pun ba pe 6, ba pe 2. Sa ne puna unde vor ei! Noi stim ca suntem pe primul loc", a spus Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.

Hagi s-a incurcat apoi.

"Noi stim ca avem cele mai multe infrangeri! Aaaa, pardon, cele mai multe victorii", a spus el, starnind zambete in sala.

Hagi a batut-o pe Dinamo de 5 ori la Bucuresti, dar niciodata acasa!

"Dinamo e o echipa foarte buna, periculoasa, mai ales de cand a venit Contra. Dar e tot Dinamo pe care am intalnit-o in iarna si am batut-o. Vom juca sa castigam, nu sa luam un punct", a mai spus el.

Din cele 6 echipe care se bat la titlu, doar Viitorul n-a castigat niciodata campionatul.

"Viitorul sa castige, nu va fi Viitorul sa fie Craiova", spune si Gica Popescu.