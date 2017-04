Hagi ironizeaza o decizie care ar putea favoriza Steaua in lupta la titlu: "Domnilor, nimic nu e intamplator!"

Viitorul joaca duminica cu Dinamo, iar FCSB o intalneste luni pe CFR Cluj, in etapa a 6-a din playoff.

LPF a decis ca in ultimele etape ramase pana la finalul playoff-ului Viitorul sa isi joace meciurile inaintea Stelei.

E o decizie care ar putea avantaja FCSB, in conditiile in care cele doua echipe sunt principalele candidate la titlu.

"Toti s-au plans de programari, toti au plans pe la televizor, dar noi am jucat trei meciuri in 6 zile. Am mai obosit si noi probabil."

"Noi jucam inaintea Stelei. Asa s-a facut programarea. Intamplator, asa, probabil... Dar nu e nimic intamplator."

"Dupa ce jucam noi, joaca si ei. E OK!", a spus Hagi zambind ironic.

In clasament, Steaua are avantaj de doua puncte peste Viitorul.