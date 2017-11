Hagi a vorbit pentru prima data despre perioada proasta a lui Alibec si da vina pe stelisti: "Fac o mare greseala"

Gica Hagi l-a readus pe Denis Alibec in fotbalul romanesc dupa perioadele Inter si Mechelen, revitalizandu-l pe atacant la Viitorul. Acum, acesta spune ca stelistii gresesc in relatia cu el.

Gica Hagi a vorbit pentru prima data despre perioada nefasta traversata de fostul sau jucator de la Viitorul. "Regele" este de parere ca fanii ros-albastri gresesc atunci cand il fluiera pe Alibec si spune ca ar trebui sa ii fie recunoscatori.

"Sunt surprins de comportamentul lui, dar inteleg. Suporterii stelisti fac o mare greseala uitand ca acest jucator i-a facut mandri cand era cel mai bun. Fanii arunca cu piatre in el si a ajuns sa-i tremure piciorul pe teren. Am vazut cum ii tremura piciorul si s-a ascuns! Fanii au gresit!



Un fotbalist mare trece peste aceste probleme. El trebuie sa uite si sa joace pentru suporteri, iar ei trebuie sa-l sustina si sunt sigur ca va creste in joc. El e sensibil, dar e un jucator extraordinar", a spus Hagi, potrivit Look TV.