Grozavu poate fi DEMIS dupa ce si-a lovit un jucator: "Gest de primitivism" Anuntul patronului de la Botosani

Leo Grozavu a recurs la un gest socant in timpul meciului cu Astra, cand l-a lovit pe Golofca in vazul tuturor, pe banca de rezerve.

Patronul moldovenilor, Valeriu Iftime, spune ca este un gest primitiv, dar nu se grabeste sa-l demita pe Grozavu. Antrenorul poate fi dat afara insa daca nu castiga primul meci din playout, cu CSM Poli Iasi, duminica.



"Grozavul Leo... Eu sunt plecat din tara, dar e foarte, foarte greu de gestionat aceasta situatie. Si aici sunt doua teorii. Una, pe termen scurt, trebuie sa gasim, daca mai exista, o platforma de negociere intre Leo si lot, in sensul ca el sa-si puna paie-n cap, habar n-am, ca acesti copii sa-l inteleaga, sa-l asculte si sa munceasca duminica pentru a castiga meciul si a reintra cat de cat in normalitate, si una pe termen lung, pentru ca un asemenea gest, un pic primitiv, este prea mult pentru un club ca al nostru.

Este o lovitura grea, pentru ca tot ce am construit poate fi dat peste cap de un asemenea gest, te poate duce la 0. Are o problema cand nu se poate controla in situatii de stres si transmite si echipei aceasta stare de nervozitate, de agresivitate”, a spus Iftime la Digi.

"Daca intram intr-o zona a logicului, ne pierdem. Oricare ar fi miza, gestul nu poate fi explicat. Aici este brutal, primitivism, ne duce in zona oamenilor care nu mai au norme. A bate, a injura nu mai are legatura cu civilizatia si cu lumea in care traim. Poate el ca om a patit ceva, i s-a stins un bec!

Problema este ca eu am nevoie de Leo, am nevoie de echipa asta ca sa castig duminica si nu pot decat sa caut o platforma in care Leo si echipa sa se inteleaga pentru duminica. Apoi, vom vedea pe teremen lung.

Faptul ca-l plesniti pe toate posturile, pe toate canalele, e suficient de mult decat sa-i mai iei lui Leo banii si casa".



”E un moment in care Leo n-a avut toate franele trase. Botosani merita o cu totul alta iesire din meciul cu Astra.

Nu trebuie sa-i legi mana. E clar ca trebuie scos din zona asta. Golofca nici nu trebuia schimbat. este un gest de a-l face de ras. Si chiar daca a aruncat tricoul, asta n-are nicio legatura cu pumnii si cu palmale.

Lucrurile trebuie cautate la radacina si gasite solutiile cele mai bune”, a mai spus Iftime la Digi.