Grigoras REVINE pe banca unui club de traditie din Romania! Autoritatile vor sa resusciteze echipa

Petre Grigoras e gata sa revina pe banca Farului!

Petre Grigoras si-a dat acordul pentru a antrena Farul Constanta, el urmand sa semneze contractul in cazul in care autoritatile locale vor sustine echipa. Grigoras are promisiuni din partea primarului Constantei ca acest lucru se va intampla chiar in sedinta Consiliului Local Municipal din 31 iulie, in caz contrar SSC Farul avand dificultati in a-si putea continua activitatea in liga a treia.

Petre Grigoras a declarat marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la stadionul Farul, ca este de acord sa preia aceasta formatie, dar are nevoie si de o garantie din partea autoritatilor locale ca se vor implica in acest proiect.

“Am fost contactat zilele trecute de domnul presedinte si mi-a facut o propunere sa ma reintorc acasa si sa incercam sa readucem Farul acolo unde a fost ani buni. in principiu am fost de acord, dar a trebuit sa am si o anumita garantie din partea autoritatilor locale, a a domnului primar in special. Am vorbit cu dansul si a promis ca ne va sustine. Acesta era lucrul cel mai important. Sa speram ca acest proiect va fi aprobat din sedinta Consiliului Local din 31 iulie”, a afirmat Petre Grigoras.

El a spus ca echipa SSC Farul, infiintata de suporteri, are nevoie si implicarea autoritatilor locale.

“Proiectul a fost inceput de suporteri, ii felicit ca au dus echipa in liga a treia, au facut un lucru bun, dar acum este o alta etapa si fara ajutorul autoritatilor locale ar fi imposibil ca activitatea sa se deruleze”, a spus Grigoras.

El a mentionat ca situtia pe care a gasit la SSC Farul este una foarte dificila, principalul obiectiv fiind completarea lotului cu care va fi atacata promovarea in liga secunda.

“Lotul de jucatori este unul subtire, mai mult decat subtire, sunt elegant cand vorbesc de acest lucru. Vom vedea cat de repede putem sa-l completam pentru dorinta noastra este sa facem o echipa puternica cu care sa promovam in primul an”, a explicat antrenorul.

Grigoras a mai spus ca in prezent doar 7-8 jucatori sunt legitimati la echipa si doreste sa aduca cel putin 6-7 pana la sfarsitul acestei saptamani, recunoscand ca cei mai multi fotbalisti si-au gasit deja angajamente, in special la formatii de liga a doua

De asemenea, o alta problema identificata de Petre Grigoras este lipsa unei unei baze sportive pe care SSC Farul sa isi desfasoare activitatea.



“Nu avem o baza sportiva pe care sa ne antrenam foarte bine, sa jucam. Ati vazut care e starea terenului, deplorabil, conditiile de la stadion la fel. Sunt conditii mai mult decat modeste, dar atata timp cat vom avea sprijinul autoritatilor locale, sper si al altor oameni din oras sunt convins ca in cel mai scurt timp conducerea clubului va reusi sa creeze niste conditii cat de cat acceptabile si onorabile pentru a ne desfasura activitatea”, a mai afirmat Grigoras.

El a precizat ca bugetul SSC Farul trebuie sa fie de aproximativ 500.000 de euro, considerand ca ar fi unul optim pentru o formatie care isi propune promovarea in liga a doua.

Sursa: News.ro