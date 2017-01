Greseala URIASA pe care e gata sa o faca Becali! Jucatorul trecut pe LISTA NEAGRA la Steaua e de fapt cel mai bun

In afara celor 7 jucatori care au fost anuntati ca nu mai fac parte din planurile primei echipe, un alt nume important e cerut afara de Becali.

Fernando Boldrin nu l-a convins pe patron si ar putea pleca la prima oferta. Becali a incercat sa-l includa in afacerea Morais & Teixeira, apoi a anuntat ca se mai gandeste sa-i dea o sansa. Boldrin si-a explicat randamentul scazut din unele meciuri cu argumente tactice. Mijlocasul a cerut sa fie folosit in centru, si nu avansat, in spatele varfului, cum s-a intamplat in mai multe situatii.

Cifrele il contrazic atat pe Becali, cat si pe Boldrin. Statistica InStat arata ca brazilianul a fost unul dintre cei mai buni din campionat in ciuda tuturor comentariilor facute pe marginea jocului sau. Boldrin e stelistul implicat in cele mai multe dintre golurile echipei lui Reghecampf. Sud-americanul a contribuit la 13 dintre reusitele echipei lui si e singurul stelist din top 20! Boldrin e primul de la Steaua si in privinta suturilor trimise la poarta si pe poarta si intra in top 5 pasatori din campionat, alaturi de Bourceanu, Tamas, Zlatinski si Razvan Marin. Boldrin e pe locul 4 la pase ofensive in careurile adverse.

In acest sezon, Boldrin are 7 goluri marcate si 3 assisturi.