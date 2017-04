GOLUL FABULOS dupa care a 'SEMNAT' cu Steaua! Cariera incredibila a unui jucator care trebuia sa fie MESSI de Romania

Ciprian Deac a marcat un gol fabulos cu CSU Craiova si a lasat de inteles ca plecarea la Steaua e deja rezolvata.

Revenit in iarna la CFR, mijlocasul de 31 de ani a avut o cariera incredibila. Transferat de Schalke 04 cu 3 milioane de euro in 2010, Deac nu s-a impus in Bundesliga si a revenit in Liga 1 dupa numai doua aparitii in tricoul echipei germane.

'Nu vreau sa vorbesc eu despre transfer, intrebati-l pe domnul Becali' - s-a limitat sa spuna Deac in momentul in care a fost intrebat daca pleaca in vara la Steaua. Mai multe surse apropiate celor doua parti dau insa ca sigura mutarea. Deac a acceptat contractul propus de Becali si va reveni din vara in Bucuresti, unde a mai jucat pentru Rapid in sezonul 2011 - 2012.

Marile succese ale carierei lui Deac se leaga de numele lui CFR, pentru care a jucat in 4 perioade diferite. In ciuda accidentarilor grave pe care le-a suferit de-a lungul carierei, CFR a fost de fiecare data sansa la succes pe care a primit-o Deac. In 2015, fotbalistul a ales sa plece in Kazahstan, la Aktobe, apoi a mai trecut pe la Tobol, inainte sa revina in tricoul lui CFR. De la inceputul lui 2017, Deac a aratat o forma incredibila in drumul echipei lui Miriuta spre play-off. A fost decisiv in mai multe dintre partide, iar aseara, contra lui CSU Craiova, a marcat unul dintre golurile sezonului: sut de la 22 de metri, bara - gol!

Selectionerul Daum se gandeste serios sa-l cheme in lotul pentru meciul cu Polonia, din iunie. In nationala Romaniei, Deac are 11 aparitii.