Golofca, OUT din lotul Stelei dupa scandalul escapadelor! Dica: "Depinde de el daca va mai juca"

Catalin Golofca e acuzat de stelisti ca isi petrece timpul liber in cluburi de noapte.

Gigi Becali a dezvaluit ca Golofca nu da randament la Steaua din cauza vietii extrasportive. Atacantul a avut un start excelent de sezon la Botosani, insa la Steaua a dezamagit. Dica a decis sa-l scoata din lot pentru meciul cu Voluntari si anunta ca revenirea pe teren depinde doar de modul in care jucatorul se va comporta in urmatoarea perioada.



"Asa am decis eu, sa nu fie in lot, am considerat ca sunt alti jucatori care merita sa fie in lot. Golofca nu e un jucator problema, dar asa am considerat la meciul asta sa nu fie in lot. Cred ca va mai fi in lot in viitor, depinde de el, de cum se va antrena. Nu mai vreau sa mai dezvolt acest subiect, am spus ca nu este in lot, atat. Am avut discutii si cu el si cu tot grupul, dar nu vreau sa divulg ceea ce am discutat", a declarat Dica, intr-o conferinta de presa.

Dica nu a dorit sa comenteze un posibil transfer al dinamovistului Adam Nemec: "Nu vreau sa vorbesc acum despre transferuri pentru ca nu e perioada, pana in iarna mai sunt multe meciuri. Am multe lucruri de rezolvat decat sa ma gandesc la transferul lui Nemec."



Gigi Becali a dezvaluit ca are filmulete cu escapadele lui Golofca.

"Pe Golofca il dau inapoi plus 100 000 de euro si tot nu-l vor. Hahahaha! Golofca mai are o sansa. Eu mai cred in el. Nu e super valoros, dar e bun, poate face fata. Daca a luat-o razna... M-am dus la echipa si l-am chemat, i-am zis sa ia un pahar de vin sa guste, ca el e degustatorul echipei. Radeau toti! L-am intrebat: vrei sa-ti arat filmuletul cum ai stat pana la 3 noaptea si ai baut bauturi rusesti, de-alea de sunt la moda prin cluburi?

Mi-a zis: nu, nea Gigi! Mi-a zis ca nu mai face. Pe urma, m-a sunat MM... ca iar a fost. I-am zis sa-l lase, sa vedem ce mai face. Mihai l-a atentionat ca nu se face asa ceva. Pe urma iar... mi-a trimis cineva filmul cu el pe Whatsapp, e usor acum cu tehnologia asta! Ia sa vad cine e nebunul care imi trimite mesaje. Cand ma uit... era Golofca cu bautura, nenorociri. Noi aveam meci cu Sporting si el era prin cluburi. Dica l-a executat. Eu am ras, i-am zis lui Dica.

El se simtea vinovat, ca el a insistat sa-l aducem. Eu puteam sa-l iau gratis si nu l-am luat. Ei n-au vrut raul. Dar le-am zis ca nu ma mai iau niciodata dupa ei si ca fac numai eu. Au dat-o in bara. Un nebun vine la Bucuresti si in loc sa joace fotbal vrea curvie si bautura. I-am spus ca am film cu el... mi-a zis ca nu mai face, pe urma iar... A pus film la terasa cu apa minerala in fata, pe o masa. Cred ca are ceva la cap. I-am dat vin... i-am zis domnule Golofca, ia gustati, e bun?

Cu o zi inainte de meci sa faci ce a facut el? Daca vrea cineva sa fie fotbalist stiti ce face? Face ca Nedelcu. E ca un inger. Ca un ceas intelege. Dennis Man la fel ca el este! Astia vor ajunge fotbalisti, stiu ce vor de la viata. Sa manance Golofca mezeluri din frigider. L-am ciondanit si la TV, si fata in fata. Sa vedem daca intelege. In fiecare seara inainte de meci, ma duc si beau", a spus Becali la PRO X.