GOL DUPA 8 ANI | Torje a revenit la Dinamo si a avut nevoie de doar 10 minute pentru a marca

Gabi Torje a revenit la Dinamo.



Gabi Torje a fost introdus de Vasile Miriuta in minutul 60 al partidei cu Chiajna si dupa doar 10 minute a reusit sa marcheze. A fost golul de 3-1 al meciului cu Chiajna.



Torje a jucat la Dinamo in perioda 2008-2011, dupa care a plecat la Udinese. Ultimul gol al lui Torje in tricoul lui Dinamo a fost reusit pe 25 august 2011, in meciul de Cupa UEFA cu Vorskla. A fost golul de 2-2, insa echipa din Ucraina a revenit si s-a calificat.