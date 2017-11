Gigi Becali, scouter la CFR! Lovitura URIASA pregatita la Cluj. Ce jucator de pe lista Stelei a fost ofertat

Becali a anuntat ca-l place, iar CFR-ul a si actionat!

"Imi place foarte mult, e fotbalist de valoare. Dar la noi unde sa joace? Mie imi place, dar sunt deja 4 acolo. De la primul meci mi-a placut, l-am vazut cateva minute si am intrebat de el", a spus Becali despre albanezul Qaka de la Iasi. CFR Cluj a intrat pe fir dupa discursul patronului Stelei, anunta Gazeta Sporturilor. Mijlocasul de 22 de ani ar putea fi a 3-a super lovitura data in Gruia intr-un interval de numai 3 saptamani. Echipa lui Petrescu a semnat deja cu Mailat si Costache, alti doi jucatori care ii fusesera propusi inainte si lui Becali.

Adus gratis in vara la Iasi, Qaka a fost considerat un copil-minune in Norvegia dupa ce a debutat la seniori pentru Valerenga inca de la 15 ani. Qaka a jucat pentru nationalele U17 si U19 ale Norvegiei, iar dupa debutul bun de sezon la Poli a primit convocarea in nationala Albaniei. Mijlocasul e nascut in Kosovo din parinti albanezi.