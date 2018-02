Gigi Becali, fotbalist la Dinamo! Dezvaluirea fabuloasa a patronului stelist despre tineretea sa :)

Gigi Becali a povestit la Ora Exacta in Sport ca a jucat fotbal la Dinamo.

Patronul stelist a jucat fotbal in tinerete. El s-a lasat repede de sport, dupa ce si-a dat seama ca nu este chiar facut pentru asa ceva.

Becali a jucat la Dinamo, dar spune ca in tinerete nu era indragostit de vreo echipa de fotbal.

"Eu am jucat fotbal la Dinamo in tinerete. Eram aproape de stadion si am fost 3-4 luni acolo. M-am antrenat acolo. Era antrenor Dima. Nu am fost niciodata un suporter infocat, n-am avut microbul fotbalului. Dar asa a facut viata, sa ajung in fotbal. Am intrat si apoi am vrut sa devin numarul 1, ca eu vreau sa fiu mereu capul, nu coada", a spus Becali la Ora Exacta in Sport, IN DIRECT la PRO X.

FOTO PRINCIPALA: LIBERTATEA