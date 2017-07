Gigi Becali a anuntat cine va fi titular pentru locul de Under 21 la Steaua! Care este planul lui Dica

Steaua s-a intarit in aceasta vara si pentru a respecta regula Under 21 la meciurile din Liga 1.

Dennis Man si Andrei Vlad. Acestea sunt primele optiuni ale lui Nicolae Dica pentru respectarea regulii Under 21. Vlad a fost adus in aceasta vara si va fi rezerva lui Florin Nita in urmatorul sezon, urmand chiar sa-i ia locul in unele situatii.

"Man si Vlad. Daca echipa merge bine atunci va juca Man. Daca va fi nevoie de o echipa mai experimentata, atunci va intra Vlad" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Pe langa cei doi, Steaua ii mai are ca variante pe Benzar si Grecu, urmand sa ajunga la echipa si Olimpiu Morutan.