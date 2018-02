Gardos putea ajunge la Steaua in urma cu o luna! Refuzul categoric al lui Becali: "Ce sa fac cu jucatori care nu au mai jucat de 3 ani?"

Florin Gardos a revenit in Liga 1 dupa 4 ani.

Fundasul in varsta de 29 de ani a semnat aseara, in ultima zi de transferuri, cu Craiova. Oltenii l-au luat sub forma de imprumut pana in vara, de la Southampton.

Gardos ar fi putut ajunge la Steaua, insa Gigi Becali a respins din start posibilitatea ca stopper-ul sa revina in tricoul ros-albastru.

"Gardos? Ce Gardos? Pai ce sa facem cu jucatori care n-au mai jucat de 3 ani? Nu are rost sa discutam de Gardos", declara Gigi Becali la ProX, pe 16 ianuarie.

Gardos a jucat la Steaua in perioada 2010-2014 si a castigat patru trofee.